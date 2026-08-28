Аким Гнедчик стал чемпионом мира по современному пятиборью среди юниоров

Аким Гнедчик стал чемпионом мира по современному пятиборью среди спортсменов до 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале белорус показал лучшие результаты в фехтовании, плавании и на полосе препятствий. На старт лазер-рана он выходил с отрывом от преследователей в 45 секунд, сумел победное преимущество сохранить и пересек финишную черту первым.

Ранее на планетарном первенстве в Мадриде Гнедчик вместе с Александром Чуешковым выиграл золотую награду и в эстафете. В командном зачете наши парни заняли седьмое место.