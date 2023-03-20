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Три белоруски попали в основу женской одиночки теннисного турнира в Майами

20 марта 2023 12:58
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Теннисисты продолжают американскую серию. Следующий турнир вновь категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три белоруски попали в основу женской одиночки теннисного турнира в Майами-1

В основу женской одиночки попали три белоруски. Арина Соболенко и Виктория Азаренко, имея хороший мировой рейтинг, начнут борьбу со второго круга. А вот Александра Саснович стартует с первого. Соперницей белоруски станет 80-я ракетка планеты Далма Галфи.

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# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Далма Галфи # Фотофакт

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