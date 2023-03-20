Три белоруски попали в основу женской одиночки теннисного турнира в Майами

Теннисисты продолжают американскую серию. Следующий турнир вновь категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В основу женской одиночки попали три белоруски. Арина Соболенко и Виктория Азаренко, имея хороший мировой рейтинг, начнут борьбу со второго круга. А вот Александра Саснович стартует с первого. Соперницей белоруски станет 80-я ракетка планеты Далма Галфи.