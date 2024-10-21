Треть всего населения Беларуси систематически занимается физкультурой и спортом

В стране функционирует около 130 физкультурно-оздоровительных, спортивных центров и клубов. Уже в этом году их число приросло еще на 7 новых объектов. Сделать популярным здоровый образ жизни помогают и соревнования, которые проводятся у нас в стране. В том числе для подрастающего поколения. Так, уже настоящим брендом стали такие турниры, как «Снежный снайпер», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», а еще Минский полумарафон. Ежегодно количество их участников увеличивается.

Треть всего населения Беларуси на регулярной основе занимаются физкультурой и ведут активный образ жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Прежде всего внимание уделяется развитию спорта именно в регионах, в районных центрах, в маленьких городских поселениях и так далее, чтобы охватить и дать возможность заниматься населению физической культурой и спортом, вовлекать школьников в занятия спортом. В качестве примера могу привести Минскую область, где уже, в принципе, реализовано и в каждом районном центре имеются физкультурно-оздоровительные сооружения.

Отметим, в рамках государственной программы «Физическая культура и спорт», действие которой продлиться и в следующем году, определено более сотни спортивных объектов для реконструкции. Строятся и новые. Самые крупные из них – Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске.