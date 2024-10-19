Прямой эфир

Илью Протаса признали первой звездой матча чемпионата юниорской лиги Онтарио

19 октября 2024 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Илья Протас набрал три очка и признан первой звездой в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. А его клуб «Виндзор» в гостях обыграл «Гульф Сторм» – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард стал автором первой и второй шайб своей команды, а также заработал ассистентский балл при третьем взятии ворот соперника. Благодаря такой результативной игре он был признан первой звездой матча. Илья закончил поединок с показателем полезности +3. Протас-младший – лучший снайпер и второй бомбардир своей команды, а во всей лиге делит третье место по числу заброшенных шайб. 

«Сан-Диего», за который выступает Егор Сидоров, на домашнем льду уступил «Коачелле» (5:6) в регулярном чемпионате АХЛ. Отечественный нападающий с интервалом в 40 секунд заработал два ассистентских балла. Это первые результативные очки для Егора в лиге. 

Илью Протаса признали первой звездой матча чемпионата юниорской лиги Онтарио-1

«Абботсфорд» в гостях взял верх над «Колорадо» – 2:1. Белорусский голкипер победителей Никита Толопило отразил 29 из 30 бросков и ни разу не пропустил в серии послематчевых буллитов. По итогам поединка его признали третьей звездой.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Алёна Фалей вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции
19 октября 2024 14:43

Алёна Фалей вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции

Белорусы завоевали два серебра на первом этапе Кубка мира на короткой воде
19 октября 2024 14:31

Белорусы завоевали два серебра на первом этапе Кубка мира на короткой воде

Белорусские конькобежцы успешно стартовали на турнире в России
18 октября 2024 19:10

Белорусские конькобежцы успешно стартовали на турнире в России