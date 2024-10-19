Илью Протаса признали первой звездой матча чемпионата юниорской лиги Онтарио

Илья Протас набрал три очка и признан первой звездой в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. А его клуб «Виндзор» в гостях обыграл «Гульф Сторм» – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард стал автором первой и второй шайб своей команды, а также заработал ассистентский балл при третьем взятии ворот соперника. Благодаря такой результативной игре он был признан первой звездой матча. Илья закончил поединок с показателем полезности +3. Протас-младший – лучший снайпер и второй бомбардир своей команды, а во всей лиге делит третье место по числу заброшенных шайб.

«Сан-Диего», за который выступает Егор Сидоров, на домашнем льду уступил «Коачелле» (5:6) в регулярном чемпионате АХЛ. Отечественный нападающий с интервалом в 40 секунд заработал два ассистентских балла. Это первые результативные очки для Егора в лиге.