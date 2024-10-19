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Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче домашней серии КХЛ

19 октября 2024 19:15
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Хоккеисты столичного «Динамо» 19 октября продолжили домашнюю серию матчем с «Нефтехимиком».

Этот поединок был 1002-м в КХЛ для Вадима Шипачева. Он стал рекордсменом лиги по количеству сыгранных матчей. Перед началом игры президент КХЛ Алексей Морозов вручил нападающему минского «Динамо» памятную награду. 

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче домашней серии КХЛ-1

Что касается поединка, команды долго разгонялись. И только на старте второй 20-минутки хозяева открыли счет, отличился Роман Горбунов. А на излете периода Джордан Гросс забросил первую шайбу в нынешнем сезоне и увеличил преимущество «зубров» – 2:0.

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче домашней серии КХЛ-3

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 21 октября на домашней арене против «Барыса» из Казахстана. 

# Хоккей

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