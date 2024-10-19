Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче домашней серии КХЛ

Этот поединок был 1002-м в КХЛ для Вадима Шипачева. Он стал рекордсменом лиги по количеству сыгранных матчей. Перед началом игры президент КХЛ Алексей Морозов вручил нападающему минского «Динамо» памятную награду.

Что касается поединка, команды долго разгонялись. И только на старте второй 20-минутки хозяева открыли счет, отличился Роман Горбунов. А на излете периода Джордан Гросс забросил первую шайбу в нынешнем сезоне и увеличил преимущество «зубров» – 2:0.