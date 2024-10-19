Юлия Готовко не смогла пробиться в финал теннисного турнира во Франции

Юлия Готовко не смогла пробиться в финал турнира категории 50 во Франции. В полуфинальном поединке белоруске противостояла первая сеяная, россиянка Анастасия Захарова.

Первую партию выиграла Готовко – 6:1. Во второй с таким же счетом верх взяла ее соперница. В решающем сете более рейтинговая теннисистка склонила чашу весов в свою пользу. Победа россиянки Захаровой – 1:6, 6:1, 6:4.