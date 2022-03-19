Биатлон. Марте Олсбю-Ройселанн выиграла Большой Хрустальный глобус

Норвежка досрочно победила в общем зачете, заняв второе место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. Таким образом, по итогам 21-й гонки в ее активе 909 очков. Отметим, ранее спортсменка уже выиграла два малых Хрустальных глобуса – в спринтерской дисциплине, а также в зачете пасьютов.