Прямой эфир

Биатлон. Марте Олсбю-Ройселанн выиграла Большой Хрустальный глобус

19 марта 2022 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн впервые в карьере стала обладательницей Большого Хрустального глобуса по итогам сезона – 21/22, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Биатлон. Марте Олсбю-Ройселанн выиграла Большой Хрустальный глобус-1

Норвежка досрочно победила в общем зачете, заняв второе место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. Таким образом, по итогам 21-й гонки в ее активе 909 очков. Отметим, ранее спортсменка уже выиграла два малых Хрустальных глобуса – в спринтерской дисциплине, а также в зачете пасьютов.

# Биатлон # Марте Олсбю-Ройселанн # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в 1-м туре высшей лиги. Результаты матчей 19 марта
19 марта 2022 18:11

«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в 1-м туре высшей лиги. Результаты матчей 19 марта

«Болею за свой район». В Минске провели лыжную эстафету на трассе в Веснянке
19 марта 2022 12:15

«Болею за свой район». В Минске провели лыжную эстафету на трассе в Веснянке

Владимир Кухарев: «Будем делать всё, чтобы больше жители Минска могли заниматься лыжным спортом»
19 марта 2022 12:07

Владимир Кухарев: «Будем делать всё, чтобы больше жители Минска могли заниматься лыжным спортом»