Биатлон. Марте Олсбю-Ройселанн выиграла Большой Хрустальный глобус

Трехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн впервые в карьере стала обладательницей Большого Хрустального глобуса по итогам сезона – 21/22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Трехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн впервые в карьере стала обладательницей Большого Хрустального глобуса по итогам сезона – 21/22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Норвежка досрочно победила в общем зачете, заняв второе место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене. Таким образом, по итогам 21-й гонки в ее активе 909 очков. Отметим, ранее спортсменка уже выиграла два малых Хрустальных глобуса – в спринтерской дисциплине, а также в зачете пасьютов.