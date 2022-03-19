«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в 1-м туре высшей лиги. Результаты матчей 19 марта

Новости Беларуси. 19 марта состоялись очередные матчи стартового тура национального чемпионата по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» на родном стадионе обыграл «Торпедо-БелАЗ» со счетом – 2:0. Голами отметились Савицкий и Грибовский. Победу родные стены помогли добыть и «Энергетику-БГУ», клуб нанес поражение «Витебску» – 3:1. Свой матч уже завершили «Динамо-Брест» и «Шахтер». Счет противостояния – 1:1.