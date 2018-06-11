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«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя»: Скардино продолжает тренироваться

11 июня 2018 14:08
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино решила не прекращать тренировки сразу.  

На днях биатлонистка опубликовала в Instagram фото, как она едет на велосипеде.  

«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя, нужно немного тренироваться! Слова тренера – закон! 5 часов 50 минут», – поделилась спортсменка.  

«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки  

«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя»: Скардино продолжает тренироваться-1

Фото: instagram.com/skardinon  

Фанаты радостно отреагировали на публикацию, но ещё раз пожалели, что Надежда завершила карьеру биатлонистки.  

«А где это?»,  

«Чего-то маловато»,  

«Надя, справа от тебя в снегу сердечко!»,  

«Жаль, что ты закончила карьеру».  

Скардино не ответила, где именно она находится, но сказала, что на высоте 2 450 метров над уровнем моря.  

В начале лета 2018 года Надежда Скардино сообщила, что приняла решение закончить карьеру биатлонистки.  

«Много думала о том, продолжать или нет» (здесь подробности).  

# Биатлон # Надежда Скардино

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