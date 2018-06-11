«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя»: Скардино продолжает тренироваться

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино решила не прекращать тренировки сразу.
На днях биатлонистка опубликовала в Instagram фото, как она едет на велосипеде.
«Тренер сказал, что завязывать резко нельзя, нужно немного тренироваться! Слова тренера – закон! 5 часов 50 минут», – поделилась спортсменка.
«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки
Фото: instagram.com/skardinon
Фанаты радостно отреагировали на публикацию, но ещё раз пожалели, что Надежда завершила карьеру биатлонистки.
«А где это?»,
«Чего-то маловато»,
«Надя, справа от тебя в снегу сердечко!»,
«Жаль, что ты закончила карьеру».
Скардино не ответила, где именно она находится, но сказала, что на высоте 2 450 метров над уровнем моря.
В начале лета 2018 года Надежда Скардино сообщила, что приняла решение закончить карьеру биатлонистки.
«Много думала о том, продолжать или нет» (здесь подробности).