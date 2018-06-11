«Когда на ней рысью скачешь, она, как диван»: как готовят спортсменов в РЦОП конного спорта и коневодства

Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» – в Ратомке.

История Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и коневодству фактически началась в 1962 году, когда в 35 км от Минска, в деревне Королёво была организована республиканская конно-спортивная школа, а в 1965 году она была перенесена в Ратомку, позднее там был организован и конный завод. С 70-х Ратомку стали отстраивать как большую всесоюзную базу.









Сегодня Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства – это современная база европейского уровня, где есть 5 манежей с покрытием по международным стандартам, конкурный стадион, тренировочные поля, троеборная трасса, конюшни и ветеринарная клиника. А еще

база уникальна и тем, что тренироваться здесь спортсмены могут бесплатно.







Наталья Юранова, заместитель генерального директора Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и коневодству:

Здесь шикарный ландшафт для проведения кросса. В Европе – это дорогой вид спорта, и то, что наши люди имеют возможность заниматься бесплатно – это, конечно, ценно.

Это единственный вид спорта, где у человека есть партнер. Это не оборудования – не лодка, не лыжи, не велосипед, не машина даже. Лошадь – живая, и вы можете сделать все правильно, на первый взгляд, а она вам не так ответит. Нужно учиться, чтобы она вас понимала на уровне интуиции. Машину сделал – она будет соответствовать. А у лошади – своя психика.









Как развивается конный спорт в Беларуси? Интервью с Натальей Юрановой Ольга Стаховская, тренер отделения начальной подготовки конного спорта Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и коневодству:

На базе у нас есть школа, куда могут приходить детки заниматься конным спортом. К нам приходят дети с 9 лет до 11 лет. В 12 они должны сдать вступительное тестирование по общей физической подготовке.

И лучшие поступают на бюджетную основу в школу и продолжают заниматься. Для самых маленьких мы даем лошадок пониже, поспокойнее. Все зависит от уровня подготовленности всадника.

Юлия Лукьянова, юная наездница:

Герда – порода «Белорусская упряжная». Когда на ней рысью скачешь, она, как диван. Бывает, что люди падают.

Я один раз упала, и уже этого не боюсь. Все трудности буду преодолевать.







На базе центра проходят республиканские мероприятия, этапы кубка мира по конному спорту. Тут же базируется наша национальная команда.

Как раз в день визита нашей съемочной группы 5 участников национальной команды отправлялись на этап кубка мира в Нижний Новгород. В фургоне, стоимость которого, к слову, 150 000 евро поедут в Россию на соревнования наши спортсмены.







Тут оборудована комната, где есть все необходимое, а также 6 мест для четвероногих участников состязаний.