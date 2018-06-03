«Сегодня столько тёплых слов в мой адрес»: олимпийская чемпионка Надежда Скардино завершает карьеру биатлонистки

Новости Беларуси. 2 июня олимпийская чемпионка Надежда Скардино сообщила о завершении карьеры биатлонистки. Несколько часов назад спортсменка опубликовала в Instagram прощальные слова.

Фото: instagram.com/skardinon

«Эта прекрасное фото, которым хочется закончить мою карьеру! Это фото очень дорого для меня, потому что оно передает всю любовь нашей команды друг к другу! Ту любовь, которая останется у меня в сердце на всю жизнь! Это были сумасшедшие и потрясающие 13 лет моей жизни в Беларуси и в биатлоне! И я благодарна каждому, кто в них присутствовал! Сегодня столько тёплых слов в мой адрес, что после их прочтения у меня наворачиваются слёзы на глаза, но это слёзы счастья и любви к биатлону! Я безумно люблю биатлон, я люблю Беларусь, я люблю свою команду, я люблю Россию! Всё это мне дало понимание и осознание себя, а это немаловажный фактор! Это была прекрасная спортивная жизнь и каждый момент я буду вспоминать с улыбкой и счастьем! Спасибо всем, кто болел за меня, поддерживал меня и был со мной все эти годы! Спасибо моей семье, моим друзьям, моим коллегам, моим болельщикам! Я люблю вас!», – написала Надежда.

Фото: instagram.com/dadofun

Фанаты девушки приняли желание спортсменки закончить с биатлоном и пожелали ей всего самого лучшего. «Удачи и побед в дальнейшей жизни», «Спасибо вам за победы. Мы вас очень сильно любим. Удачи вам в личной жизни, мы всегда будем рады за вас», «Мы вас любим! Спасибо за те яркие мгновения, которые вы подарили болельщикам своими выступлениями. Беларусь гордится вами! Желаю вам успехов и много ярких моментов»,

Фото: instagram.com/skardinon