Арина Соболенко проиграла Карле Суарес-Наварро в первом круге Australian Open

Провела свой первый матч на турнире наша Арина Соболенко. Находясь в хорошей форме и будучи явным фаворитом поединка с испанкой Карлой Суарес-Наварро, белоруска проиграла за 2 часа 13 минут. Встреча завершилась в двух сетах 7:6, 7:6 в пользу Наварро.