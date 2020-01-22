Арина Соболенко проиграла Карле Суарес-Наварро в первом круге Australian Open

Новости Беларуси. Неудачи преследуют белорусов на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» – Открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Неудачи преследуют белорусов на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» – Открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Провела свой первый матч на турнире наша Арина Соболенко. Находясь в хорошей форме и будучи явным фаворитом поединка с испанкой Карлой Суарес-Наварро, белоруска проиграла за 2 часа 13 минут. Встреча завершилась в двух сетах 7:6, 7:6 в пользу Наварро.
Ранее из борьбы в одиночных разрядах выбыли Александра Саснович и Илья Ивашко.