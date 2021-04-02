Теннис. Белоруска Юлия Готовко вышла в финал турнира в Дубае

Трехсотый номер мирового рейтинга WTA Юлия Готовко вышла в финал международного теннисного турнира с призовым фондом в более чем 65 тысяч белорусских рублей в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Трехсотый номер мирового рейтинга WTA Юлия Готовко вышла в финал международного теннисного турнира с призовым фондом в более чем 65 тысяч белорусских рублей в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска в борьбе за место в главном старте одиночного разряда уверенно переиграла 212-ю ракетку мира, представительницу Южной Кореи На-Лэ Хан – 6:2, 6:4. Теперь Юлия ожидает свою соперницу, которой станет победительница пары Анастасия Захарова (Россия) – Джоди Анна Беррэдж (Великобритания). 3 апреля участницы разыграют титул.