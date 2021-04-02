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Теннис. Белоруска Юлия Готовко вышла в финал турнира в Дубае

02 апреля 2021 15:08
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Трехсотый номер мирового рейтинга WTA Юлия Готовко вышла в финал международного теннисного турнира с призовым фондом в более чем 65 тысяч белорусских рублей в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белоруска Юлия Готовко вышла в финал турнира в Дубае-1

Белоруска в борьбе за место в главном старте одиночного разряда уверенно переиграла 212-ю ракетку мира, представительницу Южной Кореи На-Лэ Хан – 6:2, 6:4. Теперь Юлия ожидает свою соперницу, которой станет победительница пары Анастасия Захарова (Россия) – Джоди Анна Беррэдж (Великобритания). 3 апреля участницы разыграют титул.

# Теннис # Юлия Готовко # Анастасия Захарова # Джоди Анна Беррэдж # Фотофакт

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