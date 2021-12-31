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«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом

31 декабря 2021 21:51
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Новости Беларуси. Весь год белорусские атлеты радовали нас своими достижениями. Было все: от побед на Олимпийских играх и чемпионатах мира до разочарований и слез, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Только самые сильные могут финишировать первыми. Они это знают и делают. В канун Нового года зрителей СТВ поздравляют наши именитые спортсмены. Им слово.  

«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом-1

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):  
Хочу пожелать самого крепкого здоровья, много радости, солнечных дней. Будьте успешны и счастливы. С Новым годом!  

«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом-4

Андрей Армянов, олимпийский чемпион (тяжелая атлетика):  
Сегодня хочется поздравить всех с Новым годом, пожелать здоровья, счастья и любви, терпения и удачи. Пусть нас бог хранит. Всех с Новым годом, дорогие белорусы.  

«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом-7

Ванесса Колодинская, двукратная чемпионка мира по борьбе:  
Хочется пожелать всем достижения своих целей в Новом году, получать наслаждение от движения, от Нового года. Счастья, семейного благополучия и, конечно же, любви в сердце.  

«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом-10

Марина Литвинчук, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (гребля на байдарках и каноэ):  
Всех жителей нашей страны поздравляю с наступающим Новым годом, всем желаю здоровья, не только родным и близким, но и друзьям, всем жителям нашей страны счастья, исполнения всех заветных мечт.  

«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом-13

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:  
Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем счастья, здоровья самое главное, спортсменам – побед.  

«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом-16

Ксения Санкович, серебряный призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):  
Пусть вся наша страна, все люди, которые живут на этой земле, были здесь искренне счастливы, любили друг друга, не забывали благодарить за то, что у нас есть. И пусть исполняются ваши самые заветные мечты.  

# Белорусские спортсмены # Любовь Черкашина # Андрей Армянов # Ванесса Колодинская # Марина Литвинчук # Василиса Марзалюк # Ксения Санкович # Фотофакт

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