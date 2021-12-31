«Пусть исполняются ваши самые заветные мечты». Известные спортсмены поздравили белорусов с Новым годом

Новости Беларуси. Весь год белорусские атлеты радовали нас своими достижениями. Было все: от побед на Олимпийских играх и чемпионатах мира до разочарований и слез, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Только самые сильные могут финишировать первыми. Они это знают и делают. В канун Нового года зрителей СТВ поздравляют наши именитые спортсмены. Им слово.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):

Хочу пожелать самого крепкого здоровья, много радости, солнечных дней. Будьте успешны и счастливы. С Новым годом!

Андрей Армянов, олимпийский чемпион (тяжелая атлетика):

Сегодня хочется поздравить всех с Новым годом, пожелать здоровья, счастья и любви, терпения и удачи. Пусть нас бог хранит. Всех с Новым годом, дорогие белорусы.

Ванесса Колодинская, двукратная чемпионка мира по борьбе:

Хочется пожелать всем достижения своих целей в Новом году, получать наслаждение от движения, от Нового года. Счастья, семейного благополучия и, конечно же, любви в сердце.

Марина Литвинчук, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (гребля на байдарках и каноэ):

Всех жителей нашей страны поздравляю с наступающим Новым годом, всем желаю здоровья, не только родным и близким, но и друзьям, всем жителям нашей страны счастья, исполнения всех заветных мечт.

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:

Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем счастья, здоровья самое главное, спортсменам – побед.