Тренер о спортивной форме Мирончик-Ивановой: «Она прыгает намного дальше, чем олимпийский норматив»

Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты проводят последние тренировки перед выездом на чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом году мировое первенство пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября. В составе сборной Беларуси 30 спортсменов. Среди них прыгунья в длину – Анастасия Мирончик-Иванова. Анастасия Мирончик-Иванова о предстоящем ЧЕ в Дохе: «Это с одной стороны сложно, но для меня это приятно» Спортсменка в этом сезоне очень стабильна – второе место на чемпионате Европы в закрытых помещениях в Глазго, два серебра на II Европейских играх. А на недавнем матче Европа-США Мирончик-Ивановой и вовсе не было равных. Белоруска показала результат 6 метров 74 сантиметра. Однако, нашей спортсменке не хватило всего 6 сантиметров до выполнения олимпийского норматива. Шанс завоевать путёвку на главные старты четырёхлетия у Анастасии появится на мировом форуме в Дохе.

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы в закрытых помещениях 2019:

Я хочу быстрее увидеть свой результат на табло. Мне интересно, какие у меня будут прыжки, какой будет результат. Хочется показать достойный результат, выполнить лицензию на Олимпийские игры и достойно представить свою страну на чемпионате мира.

Сергей Иванов, личный тренер:

Она прыгает намного дальше, чем олимпийский норматив. Но что-то все каждый раз не складывается. Видны технические погрешности: то ногу отставит, то где-то неправильно приземлится. Только в этом плане, а так она уже летает, только все не можем собрать прыжок. Мы знаем ошибки, над которыми надо работать. Даже матч Европа-США было видно, что она намного дальше может лететь, но из-за технических нюансов… Мы за эти три недели все это корректируем.

На чемпионате мира белорусы поспорят за награды в 14 дисциплинах. Первоначально, честь нашей страны должны были отстаивать 28 спортсменов, но в Доху поедут 30 наших атлетов. Накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций прислала подтверждение об участии ещё двух белорусов: барьериста Виталия Парахонько и Ирины Васьковской в тройном прыжке. Самый многочисленный белорусский десант значится в заявках в беговых видах.