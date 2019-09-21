«Не ожидали, что так легко получится». Главный тренер БК «Олимпия» о матче Кубка Беларуси с «Гомельскими рысями»

Новости Беларуси. 21 сентября определились финалисты женского Кубка Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми из полуфиналистов выяснять отношения вышли гродненская «Олимпия» и «Гомельские рыси».

Для обеих команд эта игра стала первой в текущем сезоне. С самого начала гродненчанки повели в счете и просто не оставили шансов соперницам – 92:42.

Юрий Черняк, главный тренер БК «Олимпия»: Не ожидали, что так легко получится, потому что первая официальная игра, и мы ни одного спарринга не провели до этого. Получилось неплохо, поэтому могу поздравить свою команду с хорошей игрой.

Юлия Василевич, защитник БК «Олимпия»:

Два состава, как Гомеля, так и наш, омолодились, поэтому это была проверочная игра, первая все-таки. И от нее отталкиваться нет смысла.

Таким образом, повторились финалисты 2018 года: «Цмоки» сыграют с «Олимпией». Напомним, что в минувшем сезоне сильнее оказалась столичная команда.