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«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3

21 сентября 2019 20:18
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Новости Беларуси. Баскетбол 3х3 завоевывает в мире все большую популярность. Наша страна не исключение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская федерация этого вида спорта поддерживает желание людей играть и организовывает соревнования.

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3-1

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3-3

Так, например, 21 сентября в Минске состоялся республиканский турнир «Моя игра – мои правила». Участие приняли 16 женских команд: статус соревнований – любительские, но были представлены как команды университетов, так и СДЮШОР. Победителем соревнований стала гродненская «Виктория». В финальном противостоянии она оказались сильнее команды БГУФК – 21:15.

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3-6

Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Это одновременно помогает также национальным сборным 3х3, потому что данные турниры добавляют рейтинг Федерации 3х3 в мире, а также добавляют шансы нашим сборным участвовать в самых топовых турнирах 3х3 – таких, как чемпионаты Европы, мира и квалификация к Олимпийским играм может быть даже, есть шансы.

В данном турнире, конечно, большинство участниц довольно молодые – 16-17-18 лет. Безусловно, через какие-то годы они будут реальными кандидатами в различные сборные Республики Беларусь.

К слову, турнир стал предваряющим к старту баскетбольного сезона в Беларуси.

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3-9

# Баскетбол # Юрий Волк # Фотофакт

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