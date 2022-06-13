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Менеджер АБФФ о турнире «Кожаный мяч»: целый месяц мы живём детским футболом, накал борьбы серьёзный

13 июня 2022 14:55
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Новости Беларуси. На стадионе футбольного клуба «Минск» стартовал очередной этап турнира «Кожаный мяч». На этот раз сильнейших определяют минские коллективы средней возрастной группы. Команды борются за две путевки в главный республиканский этап первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Менеджер АБФФ о турнире «Кожаный мяч»: целый месяц мы живём детским футболом, накал борьбы серьёзный-1

Юные спортсмены играют по круговой системе. В течение недели будут определены команды, которые представят Минск в финале. В первый соревновательный день на шаг ближе к цели стали дружины Первомайского, Октябрьского, Фрунзенского и Советского районов, которые оставили своих оппонентов не у дел. Однако поражение не повод для печали. Независимо от результатов, выходя на поле, ребята приобретают важный в их возрасте соревновательный опыт.

Менеджер АБФФ о турнире «Кожаный мяч»: целый месяц мы живём детским футболом, накал борьбы серьёзный-4

Игорь Шеметюк, менеджер АБФФ по вопросам массового футбола по городу Минску:
Это уже третья возрастная группа. Были девочки, мальчики чуть помладше. На этой неделе и на следующей – целый месяц проходят соревнования, то есть целый месяц мы живем футболом детским. Накал борьбы серьезный, ребята настроены. Не у всех ребят есть возможность заниматься в спортивных школах. В Минске всего восемь спортивных школ, а население очень большое. И некоторые ребята целый год ждут именно «Кожаный мяч», чтобы посоревноваться, поиграть, тренируются специально.

Менеджер АБФФ о турнире «Кожаный мяч»: целый месяц мы живём детским футболом, накал борьбы серьёзный-7

Турнир продолжится завтра, 14 июня. Обладатели заветных путевок в следующий этап, а также лучшие игроки соревнований определятся 17 июня.

# Футбол Беларуси # Игорь Шеметюк # Фотофакт

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