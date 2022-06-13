Менеджер АБФФ о турнире «Кожаный мяч»: целый месяц мы живём детским футболом, накал борьбы серьёзный

Новости Беларуси. На стадионе футбольного клуба «Минск» стартовал очередной этап турнира «Кожаный мяч». На этот раз сильнейших определяют минские коллективы средней возрастной группы. Команды борются за две путевки в главный республиканский этап первенства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юные спортсмены играют по круговой системе. В течение недели будут определены команды, которые представят Минск в финале. В первый соревновательный день на шаг ближе к цели стали дружины Первомайского, Октябрьского, Фрунзенского и Советского районов, которые оставили своих оппонентов не у дел. Однако поражение не повод для печали. Независимо от результатов, выходя на поле, ребята приобретают важный в их возрасте соревновательный опыт.

Игорь Шеметюк, менеджер АБФФ по вопросам массового футбола по городу Минску:

Это уже третья возрастная группа. Были девочки, мальчики чуть помладше. На этой неделе и на следующей – целый месяц проходят соревнования, то есть целый месяц мы живем футболом детским. Накал борьбы серьезный, ребята настроены. Не у всех ребят есть возможность заниматься в спортивных школах. В Минске всего восемь спортивных школ, а население очень большое. И некоторые ребята целый год ждут именно «Кожаный мяч», чтобы посоревноваться, поиграть, тренируются специально.