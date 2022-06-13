На велогонке «Пять колец Москвы» два белоруса попали в десятку лучших

Новости Беларуси. В рамках престижной веломногодневки «Пять колец Москвы» 123 участника из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы проехали более 550 километров по живописным местам российской столицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По итогам соревнований два белоруса попали в десятку лучших. А всего в велотуре приняли участие 28 белорусских гонщиков из пяти команд.
Четвертое место в общем зачете занял наш Евгений Соболь. Самый опытный гонщик велоклуба «Минск» лидировал до последнего этапа, но потерял преимущество на заключительных кругах гонки. Одной из причин стала поломка велосипеда. Итоговую победу одержал россиянин Андрей Степанов. 9-е место в общем зачете занял еще один наш соотечественник, Александр Песецкий из команды Viva Rovar.