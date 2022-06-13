На велогонке «Пять колец Москвы» два белоруса попали в десятку лучших

Новости Беларуси. В рамках престижной веломногодневки «Пять колец Москвы» 123 участника из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы проехали более 550 километров по живописным местам российской столицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам соревнований два белоруса попали в десятку лучших. А всего в велотуре приняли участие 28 белорусских гонщиков из пяти команд.