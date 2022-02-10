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Тренер фигуриста Милюкова: Константин катался очень достойно, это был его лучший прокат за сезон

10 февраля 2022 08:19
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Новости Беларуси. В фигурном катании выступил Константин Милюков, он представил произвольную программу. Прокат вышел неидеальным, что признал и сам спортсмен. В итоговом протоколе у Милюкова 20-е место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренер фигуриста Милюкова: Константин катался очень достойно, это был его лучший прокат за сезон-1

Олег Васильев, тренер Константина Милюкова:
Константин действительно катался и в первый день в короткой программе, и сегодня в произвольной программе очень достойно. Пожалуй, это был его лучший прокат за сезон, что в одной, что в другой программе. Он молодец, что собрался и выдал свое лучшее катание здесь, на Олимпийских играх, представляя Республику Беларусь.

Я считаю, что очень большое достижение для фигуристов Беларуси, потому что давно не был представлен этот спорт на Олимпийских играх. Вот сейчас у нас есть мужское одиночное катание, которое представлял Константин Милюков, и женское одиночное – Виктория Сафонова, она скоро подъедет. Через неделю, если я не ошибаюсь, будет соревноваться здесь со своими соперниками.

Белорусский фигурист Константин Милюков на ОИ: оцениваю своё выступление хорошо, все спортсмены очень сильные. Подробнее здесь.

# Зимняя Олимпиада # Олег Васильев # Константин Милюков # Виктория Сафонова # Фотофакт

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