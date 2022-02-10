Тренер фигуриста Милюкова: Константин катался очень достойно, это был его лучший прокат за сезон

Новости Беларуси. В фигурном катании выступил Константин Милюков, он представил произвольную программу. Прокат вышел неидеальным, что признал и сам спортсмен. В итоговом протоколе у Милюкова 20-е место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Васильев, тренер Константина Милюкова:

Константин действительно катался и в первый день в короткой программе, и сегодня в произвольной программе очень достойно. Пожалуй, это был его лучший прокат за сезон, что в одной, что в другой программе. Он молодец, что собрался и выдал свое лучшее катание здесь, на Олимпийских играх, представляя Республику Беларусь.

Я считаю, что очень большое достижение для фигуристов Беларуси, потому что давно не был представлен этот спорт на Олимпийских играх. Вот сейчас у нас есть мужское одиночное катание, которое представлял Константин Милюков, и женское одиночное – Виктория Сафонова, она скоро подъедет. Через неделю, если я не ошибаюсь, будет соревноваться здесь со своими соперниками.