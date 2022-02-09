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Белорусы в КХЛ обыграли один из лучших клубов лиги

09 февраля 2022 19:52
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче победила один из лучших клубов Континентальной хоккейной лиги – магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы в КХЛ обыграли один из лучших клубов лиги-1

Команды продемонстрировали скоростной и комбинационный хоккей. В первом периоде «бело-голубые» вышли вперед благодаря точному броску Виталия Пинчука. Во втором отрезке встречи игрок «Металлурга» Виделль сравнял цифры на табло.

Белорусы в КХЛ обыграли один из лучших клубов лиги-4

Основное время противостояния закончилось со счетом 1:1. Победитель определился благодаря послематчевым штрафным броскам. Решающий буллит у нашей команды реализовал Игорь Мартынов.

# Хоккей # Игорь Мартынов # Линус Виделль # Виталий Пинчук # Фотофакт

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