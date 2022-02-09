Белорусы в КХЛ обыграли один из лучших клубов лиги

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче победила один из лучших клубов Континентальной хоккейной лиги – магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею в товарищеском матче победила один из лучших клубов Континентальной хоккейной лиги – магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команды продемонстрировали скоростной и комбинационный хоккей. В первом периоде «бело-голубые» вышли вперед благодаря точному броску Виталия Пинчука. Во втором отрезке встречи игрок «Металлурга» Виделль сравнял цифры на табло.
Основное время противостояния закончилось со счетом 1:1. Победитель определился благодаря послематчевым штрафным броскам. Решающий буллит у нашей команды реализовал Игорь Мартынов.