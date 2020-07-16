Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»

Новости Беларуси. Сыграны первые матчи плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. В полуфиналах сошлись «Минск» и «Текстильщик-БарГУ», а также «Ритм» и «Виктория».

Матч в Гродно выиграли хозяйки поля, правда, в упорной борьбе – 5:4. А вот игра в Минске окончилась разгромной победой столичных хоккеисток. Гостьи так и не смогли размочить ворота фавориток встречи. В свою очередь хозяйки отличились 10(!) раз. Хет-триком отметилась Виктория Сидорова.

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:

За счет, наверное, правильных тактических действий. Но, честно говоря, наша команда чуть мастеровитей. Но это еще ничего не значит, игра еще впереди. Запланирована тренировка, отдыха у нас нет, тренируемся и 17-го едем на игру. Будем работать, есть над чем работать.