Прямой эфир

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

30 сентября 2018 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Осенний ветер, холодная вода и мощное течение – всё это не помеха для настоящих любителей экстремального спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Байдарочники из пяти стран сегодня укрощали нрав могучего Немана. Из Гродно им предстояло пройти на вёслах до Августовского канала – а это 35 километров. Международный марафон как символичное закрытие судоходного сезона. 

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-1

Центральный пляж Гродно превратился в большую парковку байдарок. Сюда съехались около сотни участников из Беларуси, Литвы, России, Украины и Латвии.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-4

Дмитрий Веселов, участник марафона (Россия):
Хороший досуг, спортивный досуг, который объединяет людей вне национальности, религии и всего остального.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-7

Экипажи готовятся к старту, изучают маршрут, а некоторые впервые тестируют воды белорусского Немана.

«Было дико страшно». Ужас, визг и восторг минских роупджамперов

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-10

Внимание сегодня приковано к литовской команде – за всю историю марафона они участвуют в первый раз. Свою быстроходную байдарку турист с 20-летним стажем Юозас Гурявичус уже испытывал в Чехии, Эстонии, Швеции. Теперь этот список пополнит и Беларусь.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-13

Юозас Гурявичус, участник марафона (Литва):
Виза не нужна была. Мы использовали безвизовый пропуск. Если б с визами, то уже, наверное, не приехали. Так что приветствую, что вы так сделали

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-16

Галина Буро, СТВ:
Река Неман славится своим быстрым течением. А на некоторых участках глубина достигает 30-ти метров. Тем не менее, туристы называют эту дистанцию средней сложности. Главное здесь скорость и выносливость.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-19

35 километров по Неману против ветра. И даже самый профессиональный спортсмен не застрахован от окунания в холодную воду. Но для настоящих экстремалов трудности – это вызов. А желание победить ускоряет махи вёслами на финишной прямой.

В этот раз победа у тех самых новичков марафона – экипажа литовцев.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-22


Участник марафона:
Трудно было, трудно, ветер всё время.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-24

Для участников этого марафона байдарки – хобби на всю жизнь. Для многих семейное увлечение.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-27

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
С каждым годом на процентов 20 количество участников увеличивается. Этот бум начался три-четыре года назад. Поэтому и наш сплав сегодняшний, Августовский полумарафон, отражает эту динамику развития активного туризма.

Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману-30

Туроператоры говорят о повышенном интересе людей к активному отдыху. А Гродно, между тем, благодаря безвизовому режиму и брендовым соревнованиям уже претендует на звание байдарочной столицы страны.

# Спортивные соревнования # Дмитрий Веселов # Юозас Гурявичус # Олег Андрейчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса»: Президент поздравил Соболенко с победой в Ухане
30 сентября 2018 07:20

«Ты покоряешь сердца миллионов поклонников тенниса»: Президент поздравил Соболенко с победой в Ухане

«Нужно работать над техникой и над скоростью»: завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону
29 сентября 2018 19:09

«Нужно работать над техникой и над скоростью»: завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону

Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае
29 сентября 2018 14:06

Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае