Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману
Новости Беларуси. Осенний ветер, холодная вода и мощное течение – всё это не помеха для настоящих любителей экстремального спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Байдарочники из пяти стран сегодня укрощали нрав могучего Немана. Из Гродно им предстояло пройти на вёслах до Августовского канала – а это 35 километров. Международный марафон как символичное закрытие судоходного сезона.
Центральный пляж Гродно превратился в большую парковку байдарок. Сюда съехались около сотни участников из Беларуси, Литвы, России, Украины и Латвии.
Дмитрий Веселов, участник марафона (Россия):
Хороший досуг, спортивный досуг, который объединяет людей вне национальности, религии и всего остального.
Экипажи готовятся к старту, изучают маршрут, а некоторые впервые тестируют воды белорусского Немана.
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Внимание сегодня приковано к литовской команде – за всю историю марафона они участвуют в первый раз. Свою быстроходную байдарку турист с 20-летним стажем Юозас Гурявичус уже испытывал в Чехии, Эстонии, Швеции. Теперь этот список пополнит и Беларусь.
Юозас Гурявичус, участник марафона (Литва):
Виза не нужна была. Мы использовали безвизовый пропуск. Если б с визами, то уже, наверное, не приехали. Так что приветствую, что вы так сделали
Галина Буро, СТВ:
Река Неман славится своим быстрым течением. А на некоторых участках глубина достигает 30-ти метров. Тем не менее, туристы называют эту дистанцию средней сложности. Главное здесь скорость и выносливость.
35 километров по Неману против ветра. И даже самый профессиональный спортсмен не застрахован от окунания в холодную воду. Но для настоящих экстремалов трудности – это вызов. А желание победить ускоряет махи вёслами на финишной прямой.
В этот раз победа у тех самых новичков марафона – экипажа литовцев.
Участник марафона:
Трудно было, трудно, ветер всё время.
Для участников этого марафона байдарки – хобби на всю жизнь. Для многих семейное увлечение.
Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
С каждым годом на процентов 20 количество участников увеличивается. Этот бум начался три-четыре года назад. Поэтому и наш сплав сегодняшний, Августовский полумарафон, отражает эту динамику развития активного туризма.
Туроператоры говорят о повышенном интересе людей к активному отдыху. А Гродно, между тем, благодаря безвизовому режиму и брендовым соревнованиям уже претендует на звание байдарочной столицы страны.