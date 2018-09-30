Только смелым покоряется река. Экстремальный марафон на байдарках прошёл по Неману

Новости Беларуси. Осенний ветер, холодная вода и мощное течение – всё это не помеха для настоящих любителей экстремального спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Байдарочники из пяти стран сегодня укрощали нрав могучего Немана. Из Гродно им предстояло пройти на вёслах до Августовского канала – а это 35 километров. Международный марафон как символичное закрытие судоходного сезона.

Центральный пляж Гродно превратился в большую парковку байдарок. Сюда съехались около сотни участников из Беларуси, Литвы, России, Украины и Латвии.

Дмитрий Веселов, участник марафона (Россия):

Хороший досуг, спортивный досуг, который объединяет людей вне национальности, религии и всего остального.

Экипажи готовятся к старту, изучают маршрут, а некоторые впервые тестируют воды белорусского Немана. «Было дико страшно». Ужас, визг и восторг минских роупджамперов

Внимание сегодня приковано к литовской команде – за всю историю марафона они участвуют в первый раз. Свою быстроходную байдарку турист с 20-летним стажем Юозас Гурявичус уже испытывал в Чехии, Эстонии, Швеции. Теперь этот список пополнит и Беларусь.

Юозас Гурявичус, участник марафона (Литва):

Виза не нужна была. Мы использовали безвизовый пропуск. Если б с визами, то уже, наверное, не приехали. Так что приветствую, что вы так сделали

Галина Буро, СТВ:

Река Неман славится своим быстрым течением. А на некоторых участках глубина достигает 30-ти метров. Тем не менее, туристы называют эту дистанцию средней сложности. Главное здесь скорость и выносливость.

35 километров по Неману против ветра. И даже самый профессиональный спортсмен не застрахован от окунания в холодную воду. Но для настоящих экстремалов трудности – это вызов. А желание победить ускоряет махи вёслами на финишной прямой. В этот раз победа у тех самых новичков марафона – экипажа литовцев.



Участник марафона:

Трудно было, трудно, ветер всё время.

Для участников этого марафона байдарки – хобби на всю жизнь. Для многих семейное увлечение.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

С каждым годом на процентов 20 количество участников увеличивается. Этот бум начался три-четыре года назад. Поэтому и наш сплав сегодняшний, Августовский полумарафон, отражает эту динамику развития активного туризма.