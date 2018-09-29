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«Нужно работать над техникой и над скоростью»: завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону

29 сентября 2018 19:09
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Новости Беларуси. Летний сезон для белорусских биатлонистов фактически завершен, уже через пару недель стреляющие лыжники переберутся на снег и начнут подготовку к зимним стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нужно работать над техникой и над скоростью»: завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону-1

Финишную черту под лыжероллерным этапом подвел чемпионат Беларуси. Турнир 29 сентября завершился в Раубичах.

Подробности заключительного дня в видеоматериале Светланы Смарцевой.

# Биатлон # Фотофакт

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