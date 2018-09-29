«Нужно работать над техникой и над скоростью»: завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону

Новости Беларуси. Летний сезон для белорусских биатлонистов фактически завершен, уже через пару недель стреляющие лыжники переберутся на снег и начнут подготовку к зимним стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Летний сезон для белорусских биатлонистов фактически завершен, уже через пару недель стреляющие лыжники переберутся на снег и начнут подготовку к зимним стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Финишную черту под лыжероллерным этапом подвел чемпионат Беларуси. Турнир 29 сентября завершился в Раубичах.
Подробности заключительного дня в видеоматериале Светланы Смарцевой.