Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде

Новости Беларуси. Молодой рэпер из Минска Тима Белорусских стремительно набирает популярность среди молодёжной аудитории и не только, а в ближайшее время певец даст концерты в Одессе, Москве и Питере. Мы решили собрать несколько фактов о том, кто же такой Тима Белорусских. 1. Основная информация. Родился 1 октября 1998 года в Минске. Рост составляет 181 см, вес – около 70 кг.

Фото: instagram.com/timabelorusskih

2. Учёба. В школе учился довольно хорошо, также родители отдали его заниматься футболом. Первое время Тиме нравился этот вид спорта, и мальчик с удовольствием ходил на тренировки. Через несколько лет интерес к футболу у Белорусских пропал, после чего он переключился на музыку и различную самодеятельность. Примерно в 7 лет будущего рэпера привели в музыкальную школу, предложив научиться играть на виолончели. Через три года Тима поступил в музыкальный колледж, где проучился 9 лет.

Фото: instagram.com/timabelorusskih

После 9 класса парень решил закончить обучение в школе и подал документы в Минский финансово-экономический колледж, который закончил в 2018 году. 3. Рост популярности. Музыкальная карьера Тимы началась в подземных переходах. Вместе с компанией приятелей он выступал перед прохожими и, по его словам, довольно успешно это делал. В октябре 2017 был выпущен клип на песню «Rassvet», в декабре того же года ещё один на песню «Заново». Отзывы пользователей соцсетей были положительными, но значительно популярнее певец не стал.

Фото: instagram.com/timabelorusskih

Долгожданный (хотя ждать пришлось не слишком долго) взлёт популярности произошёл после презентации трека «Мокрые кроссы» на YouTube. Сейчас видео с песней набрало более 11 миллионов просмотров. Это больше, чем если бы всё население Беларуси посмотрело ролик по разу.

Фото: instagram.com/timabelorusskih

Следующей повторившей успех песней стала «Незабудка». На YouTube её уже послушали (посмотрели, конечно, но ролик состоит из песни и заставки) более восьми миллионов раз. 4. Стиль. Поклонники творчества начинающего музыканта сравнивают его треки с песнями другого популярного белорусского исполнителя Макса Коржа. Фанаты Тимы говорят, что его песни притягивают своей искренностью и энергетикой. «Серебряночка на Таймс-сквер». Макс Корж даёт сольные концерты в США и путешествует по стране 5. Настоящее время. 3 декабря Тима Белорусских впервые выступил на телевидении, а именно – в шоу «Вечерний Ургант».

Фото: instagram.com/timabelorusskih

6 декабря музыкант презентовал сразу два клипа в одном на оба своих хита – «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Пока ролик набрал 1,5 млн просмотров, но спустя три дня он всё ещё находится в трендах YouTube. За жизнью новой звезды в Instagram следят почти 400 тысяч подписчиков. В соцсети Белорусских делится кусочками из своей повседневности и анонсирует предстоящие треки, клипы и концерты.

Фото: instagram.com/timabelorusskih