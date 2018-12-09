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Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде

09 декабря 2018 14:28
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Новости Беларуси. Молодой рэпер из Минска Тима Белорусских стремительно набирает популярность среди молодёжной аудитории и не только, а в ближайшее время певец даст концерты в Одессе, Москве и Питере. Мы решили собрать несколько фактов о том, кто же такой Тима Белорусских.  

1. Основная информация.  

Родился 1 октября 1998 года в Минске. Рост составляет 181 см, вес – около 70 кг.  

Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде-1

Фото: instagram.com/timabelorusskih  

2. Учёба.  

В школе учился довольно хорошо, также родители отдали его заниматься футболом. Первое время Тиме нравился этот вид спорта, и мальчик с удовольствием ходил на тренировки. Через несколько лет интерес к футболу у Белорусских пропал, после чего он переключился на музыку и различную самодеятельность.  

Примерно в 7 лет будущего рэпера привели в музыкальную школу, предложив научиться играть на виолончели. Через три года Тима поступил в музыкальный колледж, где проучился 9 лет.  

Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде-4

Фото: instagram.com/timabelorusskih  

После 9 класса парень решил закончить обучение в школе и подал документы в Минский финансово-экономический колледж, который закончил в 2018 году.  

3. Рост популярности.  

Музыкальная карьера Тимы началась в подземных переходах. Вместе с компанией приятелей он выступал перед прохожими и, по его словам, довольно успешно это делал.  

В октябре 2017 был выпущен клип на песню «Rassvet», в декабре того же года ещё один на песню «Заново». Отзывы пользователей соцсетей были положительными, но значительно популярнее певец не стал.  

Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде-7

Фото: instagram.com/timabelorusskih  

Долгожданный (хотя ждать пришлось не слишком долго) взлёт популярности произошёл после презентации трека «Мокрые кроссы» на YouTube. Сейчас видео с песней набрало более 11 миллионов просмотров. Это больше, чем если бы всё население Беларуси посмотрело ролик по разу.  

Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде-10

Фото: instagram.com/timabelorusskih  

Следующей повторившей успех песней стала «Незабудка». На YouTube её уже послушали (посмотрели, конечно, но ролик состоит из песни и заставки) более восьми миллионов раз.  

4. Стиль.  

Поклонники творчества начинающего музыканта сравнивают его треки с песнями другого популярного белорусского исполнителя Макса Коржа. Фанаты Тимы говорят, что его песни притягивают своей искренностью и энергетикой.  

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5. Настоящее время.  

3 декабря Тима Белорусских впервые выступил на телевидении, а именно – в шоу «Вечерний Ургант».  

Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде-13

Фото: instagram.com/timabelorusskih  

6 декабря музыкант презентовал сразу два клипа в одном на оба своих хита – «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Пока ролик набрал 1,5 млн просмотров, но спустя три дня он всё ещё находится в трендах YouTube.  

За жизнью новой звезды в Instagram следят почти 400 тысяч подписчиков. В соцсети Белорусских делится кусочками из своей повседневности и анонсирует предстоящие треки, клипы и концерты.  

Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде-16

Фото: instagram.com/timabelorusskih  

Закончим подборку фактов об исполнителе его собственной цитатой.  

«Мне кажется, что если ты свободен в своём творчестве, то ты можешь быть свободен абсолютно во всём», – считает Тима.  

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Тима Белорусских

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