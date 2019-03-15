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Хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы» перепела звезда шоу «Х-Фактор»

15 марта 2019 11:42
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Новости Беларуси. Певица Полина Республика выпустила белорусскоязычный кавер на хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы».    

Видео было опубликовано на YouTube-канале исполнительницы и за несколько суток его посмотрели более 25 тысяч раз.    

В соцсетях певица отметила, что посвящает эту песню «своим соседям, белорусскому рэпу и ещё кроссам, которые верой и правдой пережили со мной зиму».    

Хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы» стал одной из самых популярных песен 2018 года. Клип на трек артиста посмотрели более 11 миллионов человек.    

Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде (читать далее).  

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Полина Республика # Тима Белорусских

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