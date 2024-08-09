«Теперь намного лучше, могу сосредоточиться на игре» – Соболенко рассказала о самочувствии после травмы плеча
Арина Соболенко и Виктория Азаренко этой ночью шагнули в третий круг теннисного турнира категории 1 000 в Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Третья ракетка планеты не испытала никаких проблем с китаянкой Юэ Юань. Соперницы провели на корте скромные 80 минут. Соболенко выглядела на голову сильнее азиатки. Правда, процент первой подачи оставлял желать лучшего – всего 53. Зато другие компоненты игры были на уровне. Финальный результат – 6:2, 6:2. В 1/8 финала наша прима сразится с представительницей Британии Кэти Бултер.
Арина Соболенко, участница турнира:
Теперь я чувствую себя намного лучше. Плечо не беспокоит. Мне не нужно его беречь. Я иду на мячи, не опасаясь, что снова могу получить травму. Это значит, что я могу сосредоточиться на игре, просто соревноваться и делать все, что в моих силах. Спасибо всем за поддержку.
Другая наша экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко изрядно потрепала нервы и себе, и поклонникам. Это бельгийка Грет Миннен дала отчаянный бой. Сражение длилось практически три часа. Причем белоруска оказалась в роли догоняющей – 3:6. Во втором сете чуть сильнее играла уже землячка – 7:5. Ну а дальше соперница сдалась – 6:1. Далее Азаренко встретится с американкой Пейтон Стернс.