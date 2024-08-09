«Теперь намного лучше, могу сосредоточиться на игре» – Соболенко рассказала о самочувствии после травмы плеча

Арина Соболенко и Виктория Азаренко этой ночью шагнули в третий круг теннисного турнира категории 1 000 в Торонто, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Третья ракетка планеты не испытала никаких проблем с китаянкой Юэ Юань. Соперницы провели на корте скромные 80 минут. Соболенко выглядела на голову сильнее азиатки. Правда, процент первой подачи оставлял желать лучшего – всего 53. Зато другие компоненты игры были на уровне. Финальный результат – 6:2, 6:2. В 1/8 финала наша прима сразится с представительницей Британии Кэти Бултер.