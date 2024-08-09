Хоккей. Минская «Юность» одолела «Брест» в матче Кубка Салея

В Кубке Салея минская «Юность» была сильней «Бреста» со счетом 4:1 и продлила победную серию до 4-х матчей, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Лида» праздновала первую викторию на турнире. Единственный гол в ворота «Динамо-Молодечно» забросил Антон Подорожников. Несмотря на успех, «Лида» потеряла шансы на выход в финал четырех. Гродненский «Неман» вел в счете – 2:1 – в матче с «Авиатором». Победа казалась неизбежной, но за 8 секунд до сирены команда из Барановичей перевела игру в овертайм и по буллитам выиграла матч.