Белорусский боец Кадимагомедов продолжит бороться за бронзу на Играх в Париже

Выступление на Играх в Париже белорус начал с 1/8 финала, где ему попался Разамбек Жамалов из Узбекистана. Увы, схватка не удалась. Наш атлет пробовал работать первым номером, но вскрыть защиту оппонента так и не получилось. Более того, именно соперник проявил себя изобретательнее в нападении. Результат – болезненное поражение 0:8. Шанс на утешение оставался только в том случае, если бы Жамалов добрался до финала. В 1/2 борец из Узбекистана сопернику шансов не оставил. Как итог – он оспорит золото. А Кадимагомедов получает второй шанс.