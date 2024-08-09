Белорусский боец Кадимагомедов продолжит бороться за бронзу на Играх в Париже

Второй шанс будет! Борец Магомедхабиб Кадимагомедов остается в числе соискателей олимпийской награды. Свой турнирный путь он продолжит 10 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второй шанс будет! Борец Магомедхабиб Кадимагомедов остается в числе соискателей олимпийской награды. Свой турнирный путь он продолжит 10 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Выступление на Играх в Париже белорус начал с 1/8 финала, где ему попался Разамбек Жамалов из Узбекистана. Увы, схватка не удалась. Наш атлет пробовал работать первым номером, но вскрыть защиту оппонента так и не получилось. Более того, именно соперник проявил себя изобретательнее в нападении. Результат – болезненное поражение 0:8. Шанс на утешение оставался только в том случае, если бы Жамалов добрался до финала. В 1/2 борец из Узбекистана сопернику шансов не оставил. Как итог – он оспорит золото. А Кадимагомедов получает второй шанс.
В вечерней сессии будем переживать за тяжелоатлетку Сюзанну Володько. Она выйдет на помост в весовой категории до 71 килограмма. Старт соревнований в 20:30. На чемпионате мира наша спортсменка была шестой, а на европейском первенстве – второй.