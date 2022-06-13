Прямой эфир

Теннисный рейтинг. Соболенко вернулась в топ-5, Ивашко – 42-я ракетка планеты

13 июня 2022 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ATP и WTA по традиции в начале недели представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко после непродолжительного отсутствия вернулась в топ-5 женщин. И это единственное изменение в первой десятке.  

Теннисный рейтинг. Соболенко вернулась в топ-5, Ивашко – 42-я ракетка планеты-1

На вершине по-прежнему непобежденная полька Ига Свентек. Виктория Азаренко в генеральной классификации идет 19-й, Александра Саснович – 38-й. Нужно отметить прогресс юной Кристины Дмитрук. За семь дней она поднялась более чем на 50 позиций и стала 488-й. В мужском рейтинге лучшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он – 42-я ракетка планеты. Егор Герасимов располагается в середине второй сотни. Ну а возглавил тур россиянин Даниил Медведев. Прежний лидер, серб Новак Джокович, опустился на третью позицию.  

# Теннис # Александра Саснович # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Ига Свентек # Даниил Медведев # Новак Джокович # Кристина Дмитрук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде России второй товарищеский матч
13 июня 2022 11:55

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде России второй товарищеский матч

17-й финал в карьере. Соболенко не смогла выиграть титул в Нидерландах
13 июня 2022 11:54

17-й финал в карьере. Соболенко не смогла выиграть титул в Нидерландах

«Я не понимала, что можно делать без спорта». Екатерина Карстен о гребле, тренерской работе и семье
12 июня 2022 17:15

«Я не понимала, что можно делать без спорта». Екатерина Карстен о гребле, тренерской работе и семье