Теннисный рейтинг. Соболенко вернулась в топ-5, Ивашко – 42-я ракетка планеты

ATP и WTA по традиции в начале недели представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко после непродолжительного отсутствия вернулась в топ-5 женщин. И это единственное изменение в первой десятке.

На вершине по-прежнему непобежденная полька Ига Свентек. Виктория Азаренко в генеральной классификации идет 19-й, Александра Саснович – 38-й. Нужно отметить прогресс юной Кристины Дмитрук. За семь дней она поднялась более чем на 50 позиций и стала 488-й. В мужском рейтинге лучшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он – 42-я ракетка планеты. Егор Герасимов располагается в середине второй сотни. Ну а возглавил тур россиянин Даниил Медведев. Прежний лидер, серб Новак Джокович, опустился на третью позицию.