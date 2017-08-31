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Теннисистка Каролин Возняцки недовольна тем, что Шарапова играет на центральном корте US Open

31 августа 2017 15:07
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Новости Дании. Теннисистка Каролин Возняцки критически отнеслась к составлению расписания матчей US Open.

По словам датчанки, ее – пятую ракетку мира – ставят на пятый корт играть матч поздним вечером. А на центральном корте постоянно дают возможность играть человеку после дисквалификации за допинг.

Каролин Возняцки, теннисистка:
Я неплохо понимаю деловую сторону тенниса, однако убеждена, что такие случаи – это не самый лучший пример. Я считаю, что человек, который вернулся после травм и стал пятым, заслуживает играть на более крупном корте, чем корт номер 5. В итоге мой матч перенесли на корт номер 17 – это очень хороший корт, и там была отличная атмосфера. Но мне кажется, что в будущем этот вопрос стоит пересмотреть.

Теннисистка Каролин Возняцки недовольна тем, что Шарапова играет на центральном корте US Open-1

Фото: instagram.com/carowozniacki

Скорее всего, теннисистка намекает на возвращение в теннис Марии Шараповой после дисквалификации.

Мария Шарапова прошла в следующий этап US Open: одержав победу, теннисистка расплакалась

Возвращение легенды: чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации – здесь подробнее.

# Теннис # Фотофакт # Мария Шарапова # Каролин Возняцки

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