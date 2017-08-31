Теннисистка Каролин Возняцки недовольна тем, что Шарапова играет на центральном корте US Open

Новости Дании. Теннисистка Каролин Возняцки критически отнеслась к составлению расписания матчей US Open.

По словам датчанки, ее – пятую ракетку мира – ставят на пятый корт играть матч поздним вечером. А на центральном корте постоянно дают возможность играть человеку после дисквалификации за допинг.

Каролин Возняцки, теннисистка:

Я неплохо понимаю деловую сторону тенниса, однако убеждена, что такие случаи – это не самый лучший пример. Я считаю, что человек, который вернулся после травм и стал пятым, заслуживает играть на более крупном корте, чем корт номер 5. В итоге мой матч перенесли на корт номер 17 – это очень хороший корт, и там была отличная атмосфера. Но мне кажется, что в будущем этот вопрос стоит пересмотреть.