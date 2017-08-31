Дешево, привлекательно, экономично: МВД Беларуси передало 50 комплектов формы хоккейной школе «Динамо»

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел Беларуси передало 50 комплектов формы хоккейной школе «Динамо». Это экспериментальные образцы. Сшили их в одном из исправительных учреждений гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По качеству западным аналогам форма не уступает, а вот цена почти в два раза дешевле. Основной ориентир – на детей до 10 лет. Ближайшие месяцы в «Динамо» ее будут активно использовать, чтобы понять, какие элементы требуют доработки. И после – в массовое производство.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

То, что по силам сегодня сделать МВД, на мой взгляд, это обеспечить полную потребность детско-юношеского хоккея в форме. В дешевой, качественной, ноской. Сегодня мы эту задачу выполнили. Эта форма будет ну хуже, чем самые лучшие брендовые аналоги, а, может быть, и лучше с точки зрения цена качество. И я убежден, что мы любую потребность в форме закроем. И это будет для родителей дешево, для детей – привлекательно, для тренеров это будет экономично и функционально. Форма состоит из 14 элементов, большинство из которых произведено на белорусском сырье.