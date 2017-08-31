Прямой эфир

Худший старт в истории: минское «Динамо» продолжает сезон КХЛ поражениями

31 августа 2017 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо»начали первую выездную серию в новой регулярке КХЛ. Дебютной остановкой на их пути стала столица Словакии – Братислава, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Худший старт в истории: минское «Динамо» продолжает сезон КХЛ поражениями-1

Местный «Слован», как и «зубры», пока проводит официальные игры ни шатко ни валко – у него было три поражения в трех поединках. 30 августа все началось для парней Горди Дуайера неплохо – счет размочил Александр Павлович. Однако всего за секунду до первой сирены словацкая дружина огорошила «бело-синих» голом в меньшинстве.

На экваторе второй двадцатиминутки Евгений Ковыршин вывел «Динамо» вперед снова, но «Слован» опять спас положение и в конце концов довел дело до победы, помешав белорусскому клубу добиться первого успеха в новом сезоне.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
II Европейские игры в Минске: знакомство с юной прыгуньей в высоту Кариной Тарандой
30 августа 2017 18:41

II Европейские игры в Минске: знакомство с юной прыгуньей в высоту Кариной Тарандой

«Идет серьезное количество заявок»: продолжается конкурс на разработку талисмана II Европейских игр
30 августа 2017 18:37

«Идет серьезное количество заявок»: продолжается конкурс на разработку талисмана II Европейских игр

Молодежная сборная Беларуси по футболу готовится к домашнему матчу с Грецией
30 августа 2017 18:32

Молодежная сборная Беларуси по футболу готовится к домашнему матчу с Грецией