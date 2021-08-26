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Теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

26 августа 2021 14:56
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Новости Беларуси. 63-я ракетка мира, белорус Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме-1

В 1/8 наш теннисист не оставил шансов немцу Яну-Леннарду Штруффу, 52 номер в табеле о рангах – 6:2, 6:1. Соперники провели на кортах чуть больше часа. Место в полуфинале белорус оспорит с испанским атлетом Пабло Карреньо-Буста, который имеет 12-ю позицию в мировом рейтинге.

# Теннис # Илья Ивашко # Пабло Карреньо-Буста # Ян-Леннард Штруфф # Фотофакт

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