Теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Новости Беларуси. 63-я ракетка мира, белорус Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/8 наш теннисист не оставил шансов немцу Яну-Леннарду Штруффу, 52 номер в табеле о рангах – 6:2, 6:1. Соперники провели на кортах чуть больше часа. Место в полуфинале белорус оспорит с испанским атлетом Пабло Карреньо-Буста, который имеет 12-ю позицию в мировом рейтинге.