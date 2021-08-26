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Волейбол. Женская сборная Беларуси на ЧЕ взяла верх над венгерской командой

26 августа 2021 14:51
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Новости Беларуси. В матче групповой стадии чемпионата Европы по волейболу женская сборная Беларуси в упорной борьбе взяла верх над венгерской командой – 3:2, счет по сетам – 20:25, 14:25, 25:16, 25:23, 15:12, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Женская сборная Беларуси на ЧЕ взяла верх над венгерской командой-1

Самыми результативными в нашем стане оказались Анна Давыскиба, на ее счету шесть очков, ее тезка Анна Климец набрала четыре балла.

После матча расстановка сил в группе сложилась следующим образом. Хорватия с 12 очками на первой позиции, Италия на второй, но у этой команды есть еще игра в запасе, Беларусь замыкает тройку сильнейших.

Волейбол. Женская сборная Беларуси на ЧЕ взяла верх над венгерской командой-4

26 августа подопечные Станислава Саликова проведут заключительный матч на групповой стадии континентального форума против команды Словакии, начало встречи в 18:00. В плей-офф выходят четыре лучшие дружины из секстета.

# Волейбол # Анна Давыскиба # Анна Климец # Станислав Саликов # Фотофакт

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