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Паралимпиада-2020. Какие результаты у белорусов во второй соревновательный день?

26 августа 2021 14:44
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Во второй соревновательный день в Токио спортсмены соревнуются в девяти видах спорта. В двух из них представлены белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Паралимпиада-2020. Какие результаты у белорусов во второй соревновательный день?-1

В фехтовании наш чемпион Рио Андрей Праневич успешно дошел до полуфинала, но, к сожалению, в упорной борьбе проиграл российскому Александру Кузюкову 13:15, в поединке за бронзу белорус уступил британскому шпажисту. Другая наша фехтовальщица Алеся Мокрицкая завершила борьбу в четвертьфинале.

Паралимпиада-2020. Какие результаты у белорусов во второй соревновательный день?-4

В плавании на стометровке на спине Владимир Сотников показал пятый результат в своем заплыве и стал 10-м. Еще один представитель нашей страны Григорий Зудилов не смог принять участие на дистанции 400 метров вольным стилем, так как у него оказался положительным тест на коронавирус.

Сейчас спортсмен находится в изоляции, но по истечении пяти дней ему и остальным белорусам будет сделан повторный тест, при хорошем исходе есть возможность включиться в борьбу на Паралимпиаде-2020.

# Паралимпийские игры # Андрей Праневич # Григорий Зудилов # Алеся Мокрицкая # Александр Кузюков # Владимир Сотников # Фотофакт

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