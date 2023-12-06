Прямой эфир

Теннис. Юлия Готовко прошла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

06 декабря 2023 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Готовко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Юлия Готовко прошла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби-1

В поединке 1/8 финала наша спортсменка встречалась с хорваткой Теной Лукас. Белоруска довольно уверенно справилась со своей соперницей, одержав победу со счетом 6:4, 6:3. И теперь в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Тихоновой и представительницей Великобритании Эмили Эпплтон.

# Теннис # Юлия Готовко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самые юные участники «Кубка Дружбы» по фигурному катанию откатали свои программы
06 декабря 2023 14:54

Самые юные участники «Кубка Дружбы» по фигурному катанию откатали свои программы

Хоккеисты «Динамо-Шинника» солидно проиграли «Амурским тиграм» в матче МХЛ
06 декабря 2023 14:49

Хоккеисты «Динамо-Шинника» солидно проиграли «Амурским тиграм» в матче МХЛ

В Минске стартовали международные соревнования по фигурному катанию «Кубок Дружбы»
06 декабря 2023 14:49

В Минске стартовали международные соревнования по фигурному катанию «Кубок Дружбы»