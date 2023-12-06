Теннис. Юлия Готовко прошла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

В поединке 1/8 финала наша спортсменка встречалась с хорваткой Теной Лукас. Белоруска довольно уверенно справилась со своей соперницей, одержав победу со счетом 6:4, 6:3. И теперь в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Тихоновой и представительницей Великобритании Эмили Эпплтон.