Самые юные участники «Кубка Дружбы» по фигурному катанию откатали свои программы

В Минске стартовал международный турнир по фигурному катанию «Кубок дружбы». В соревнованиях принимают участие спортсмены из пяти стран. В первый день начали показ своих программ самые юные участники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске стартовал международный турнир по фигурному катанию «Кубок дружбы». В соревнованиях принимают участие спортсмены из пяти стран. В первый день начали показ своих программ самые юные участники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Одно из самых приятных и в то же время волнительных мест на соревнованиях, где находятся фигуристы независимо от возраста, – kiss and cry. На мягких диванах под софитами камер участники ожидают вердикт судейской Фемиды. В переводе на русский kiss and cry – это поцелуй и слезы. На международном турнире по фигурному катанию «Кубок Дружбы», который стартовал в нашей столице, юные участники очень амбициозны и решение рефери воспринимают без улыбок. Но это мы про девочек, а вот наш Михаил Шатов в произвольной программе среди 9-летних мальчиков взял первое место.
Михаил Шатов, победитель турнира в младшей группе:
Я впервые на европейских соревнованиях. Это для меня новые ощущения, новые чувства. Очень понравилось.
– Боялся?
– Чуть-чуть, если честно. Взял волю в кулак и выступил.
«Кубок Дружбы» стартовал в среду, 6 декабря, а завершится в воскресенье показательными выступлениями победителей и призеров турнира. Всего за награды поспорят около 250 фигуристов из пяти стран. Наравне со взрослыми заявлены и самые маленькие участники группы, ребята 9 лет.
Подробности в видеоматериале.