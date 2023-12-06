Самые юные участники «Кубка Дружбы» по фигурному катанию откатали свои программы

В Минске стартовал международный турнир по фигурному катанию «Кубок дружбы». В соревнованиях принимают участие спортсмены из пяти стран. В первый день начали показ своих программ самые юные участники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одно из самых приятных и в то же время волнительных мест на соревнованиях, где находятся фигуристы независимо от возраста, – kiss and cry. На мягких диванах под софитами камер участники ожидают вердикт судейской Фемиды. В переводе на русский kiss and cry – это поцелуй и слезы. На международном турнире по фигурному катанию «Кубок Дружбы», который стартовал в нашей столице, юные участники очень амбициозны и решение рефери воспринимают без улыбок. Но это мы про девочек, а вот наш Михаил Шатов в произвольной программе среди 9-летних мальчиков взял первое место.

Михаил Шатов, победитель турнира в младшей группе:

Я впервые на европейских соревнованиях. Это для меня новые ощущения, новые чувства. Очень понравилось.

– Боялся?

– Чуть-чуть, если честно. Взял волю в кулак и выступил.