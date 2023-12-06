В Минске стартовали международные соревнования по фигурному катанию «Кубок Дружбы». На льду «Чижовка-Арены» фигуристы из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана будут состязаться с 6 по 10 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заявочных списках значатся почти 250 спортсменов. Сегодня медали начали разыгрывать самые младшие участники – категория advanced novice. Затем настанет очередь выявить лучших юниорам. А в субботу, 9 декабря, победителей и призеров определят представители взрослой категории.

Екатерина Кислюк, генеральный секретарь Белорусского союза конькобежцев:

Мы постарались охватить максимальное количество от детей, самых маленьких, до взрослых топовых спортсменов. Малышам это дает возможность посмотреть на опытных спортсменов, с кого они берут пример. Зачастую они могут видеть их по телевидению, но сейчас они рядом с ними, на одном льду, на одной большой арене. Это дает им дополнительную мотивацию стремиться к лучшему, быть похожими на героев взрослых турниров.

Отметим, у женщин выступит участница Олимпийских игр в Пекине и многократная чемпионка Беларуси Виктория Сафонова. Но особенно острая конкуренции будет у мужчин. На минском льду покажет свои программы один из лидеров российской сборной Петр Гуменник. После завершения соревновательной программы, в воскресенье состоится гала-выступление лучших фигуристов.