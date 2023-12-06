Хоккеисты «Динамо-Шинника» солидно проиграли «Амурским тиграм» в матче МХЛ

Игроки «Динамо-Шинника» с проигрыша начали свою дальневосточную серию в МХЛ. Сегодня, 6 декабря, «бобры» уступили прямым конкурентам за выход в плей-офф – хоккеистам команды «Амурские тигры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 5:1 в пользу оппонентов. Единственную шайбу в составе «Шинника» забросил Матвей Шидловский. Отметим, самым неудачным для наших парней получился третий период. Они пропустили три шайбы за шесть минут. Завтра, 7 декабря, дружины проведут второй поединок. Стартовое вбрасывание состоится в 12:00.