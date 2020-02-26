«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

Об этом 32-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Мария Шарапова: Теннис показал мне мир – он показал мне, из чего я сделана.

Экс-первая ракетка мира отметила, что теннис позволил ей проверить себя и ощутить свой рост, поэтому, что бы она не выбрала для следующей главы своей жизни, она все еще будет стараться, карабкаться и расти.

«Теннис – я говорю прощай», – завершила свое трогательное послание Шарапова. Пост Мария сопроводила своим детским фото на корте.