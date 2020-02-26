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«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

26 февраля 2020 13:46
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Новости России. Теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру.  

Об этом 32-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.  

«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру -1

Фото: instagram.com/mariasharapova

Мария Шарапова:
Теннис показал мне мир – он показал мне, из чего я сделана.  

«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру -4

Фото: instagram.com/mariasharapova

Экс-первая ракетка мира отметила, что теннис позволил ей проверить себя и ощутить свой рост, поэтому, что бы она не выбрала для следующей главы своей жизни, она все еще будет стараться, карабкаться и расти.  

«Теннис – я говорю прощай», – завершила свое трогательное послание Шарапова. Пост Мария сопроводила своим детским фото на корте.  

«Теннис – я говорю прощай». Мария Шарапова завершила спортивную карьеру -7

Фото: instagram.com/mariasharapova 

Мария Шарапова является одной из самых известных и титулованных теннисисток. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и одной из десяти женщин в истории этого вида спорта, кто обладает так называемым «карьерным шлемом».  

Легенда: чем кроме тенниса занимается Мария Шарапова (читать далее).  

# Теннис # Мария Шарапова

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