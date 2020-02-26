МОК: Олимпиаду в Токио могут отменить из-за коронавируса

Новости мира. Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что у спортивного сообщества есть три месяца на решение судьбы Олимпийских игр в Токио.
Новости мира. Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что у спортивного сообщества есть три месяца на решение судьбы Олимпийских игр в Токио.
В интервью Associated Press спортивный чиновник заявил, что японским властям следует повысить безопасность, установить контроль над олимпийской деревней, едой и отелями. Помимо этого, ситуация также зависит от решения Всемирной организации здравоохранения и ООН.
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Паунд указал, что организаторам Олимпийских игр следует до конца мая убедиться, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. В противном случае, по его словам, вероятно, будет рассматриваться отмена Игр. Ранее стало известно о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса.