МОК: Олимпиаду в Токио могут отменить из-за коронавируса

Новости мира. Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что у спортивного сообщества есть три месяца на решение судьбы Олимпийских игр в Токио.

В интервью Associated Press спортивный чиновник заявил, что японским властям следует повысить безопасность, установить контроль над олимпийской деревней, едой и отелями. Помимо этого, ситуация также зависит от решения Всемирной организации здравоохранения и ООН. Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире