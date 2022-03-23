Теннис. Виктория Азаренко узнала свою первую соперницу по турниру в Майами

Виктория Азаренко узнала первую соперницу по представительному теннисному турниру категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруске предстоит сразиться с россиянкой Екатериной Александровой. В мировом рейтинге оппоненток разделяет значительное расстояние: наша спортсменка идет 16-й, а ее визави – 54-й.

Пути теннисисток до этого пересекались дважды, и в обоих случаях сильнее была Азаренко. Матч пройдет в рамках второго круга.

А вот другая отечественная теннисистка Александра Саснович пробует силы в первом раунде. Она появится на корте 23 марта. Встреча с китаянкой Ван Синьюй начнется не ранее 18:00 по белорусскому времени.