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Теннис. Виктория Азаренко узнала свою первую соперницу по турниру в Майами

23 марта 2022 12:31
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Виктория Азаренко узнала первую соперницу по представительному теннисному турниру категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруске предстоит сразиться с россиянкой Екатериной Александровой. В мировом рейтинге оппоненток разделяет значительное расстояние: наша спортсменка идет 16-й, а ее визави – 54-й.

Теннис. Виктория Азаренко узнала свою первую соперницу по турниру в Майами-1

Пути теннисисток до этого пересекались дважды, и в обоих случаях сильнее была Азаренко. Матч пройдет в рамках второго круга.

А вот другая отечественная теннисистка Александра Саснович пробует силы в первом раунде. Она появится на корте 23 марта. Встреча с китаянкой Ван Синьюй начнется не ранее 18:00 по белорусскому времени.

# Теннис # Виктория Азаренко # Екатерина Александрова # Александра Саснович # Ван Синьюй # Фотофакт

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