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Футболисты сборной Беларуси направились в Бахрейн для участия в товарищеских матчах

22 марта 2022 21:41
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Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к первым товарищеским матчам нового сезона. В распоряжении наставника белорусов Георгия Кондратьева 21 футболист, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Футболисты сборной Беларуси направились в Бахрейн для участия в товарищеских матчах-1

Накануне наша команда разместилась в техническом центре Белорусской федерации футбола и тренировалась на местном комплексе полей. 22 марта белорусская сборная из Минска вылетела в Бахрейн. К основной группе футболистов в Манаме присоединились Евгений Яблонский, Владислав Климович и Макс Эбонг. Наша команда уже провела в столице Бахрейна первую тренировку.  

Футболисты сыграют в Манаме два спарринга. 26 марта наши встретятся со сборной Индии, а 29 марта состоится поединок против команды Бахрейна.  

# Футбол Беларуси # Евгений Яблонский # Владислав Климович # Макс Эбонг # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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