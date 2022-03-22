Футболисты сборной Беларуси направились в Бахрейн для участия в товарищеских матчах

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к первым товарищеским матчам нового сезона. В распоряжении наставника белорусов Георгия Кондратьева 21 футболист, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне наша команда разместилась в техническом центре Белорусской федерации футбола и тренировалась на местном комплексе полей. 22 марта белорусская сборная из Минска вылетела в Бахрейн. К основной группе футболистов в Манаме присоединились Евгений Яблонский, Владислав Климович и Макс Эбонг. Наша команда уже провела в столице Бахрейна первую тренировку.