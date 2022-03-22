Прямой эфир

Мини-футбол. БЧ в домашнем поединке уступил «Минску»

22 марта 2022 21:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один из лидеров мини-футбольного чемпионата, клуб БЧ, в домашнем поединке уступил «Минску», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. БЧ в домашнем поединке уступил «Минску»-1

Хорошую заявку на будущий успех горожане сделали уже в первом отрезке. Их отрыв составил 3 мяча – 5:2. К финальной сирене разница оставалась прежней, а вот счет на табло изменился – 8:5. В рядах столичной команды выделялся Владимир Пискун. Он оформил хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки. В турнирной таблице на вершине ВРЗ. Далее располагаются БЧ и «Витэн».  

# Мини-футбол # Владимир Пискун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мечтал писать картины и разводить пчёл. Как кикбоксинг изменил жизнь простого белорусского парня
22 марта 2022 15:22

Мечтал писать картины и разводить пчёл. Как кикбоксинг изменил жизнь простого белорусского парня

Дмитрий Басков: «Обязательно поднимем вопрос стипендии олимпийских чемпионов после завершения их карьеры до пенсии»
22 марта 2022 13:12

Дмитрий Басков: «Обязательно поднимем вопрос стипендии олимпийских чемпионов после завершения их карьеры до пенсии»

Чемпионат Беларуси по мини-футболу. «Минск» обыграл БЧ
22 марта 2022 11:49

Чемпионат Беларуси по мини-футболу. «Минск» обыграл БЧ