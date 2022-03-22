Мини-футбол. БЧ в домашнем поединке уступил «Минску»

Хорошую заявку на будущий успех горожане сделали уже в первом отрезке. Их отрыв составил 3 мяча – 5:2. К финальной сирене разница оставалась прежней, а вот счет на табло изменился – 8:5. В рядах столичной команды выделялся Владимир Пискун. Он оформил хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки. В турнирной таблице на вершине ВРЗ. Далее располагаются БЧ и «Витэн».