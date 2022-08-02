Пятиборье. Белорус Илья Полозков занял третье место на заключительном этапе Кубка Леднёва в Москве

Белорус финишировал третьим в последней дисциплине – лазер-ране. И в итоге набрал 1 477 баллов. У победителя этапа, самарца Кирилла Мануйло, 1 485 очков. Илья ровно и стабильно в числе лидеров проходил все виды, однако в заключительной дисциплине на втором рубеже из-за проблем сначала с оружием, а потом с мишенью, он надолго задержался на стрельбище. Но все же исправил ситуацию и финишировал третьим, всего на одну секунду опередив россиянина Максима Кузнецова. Еще один белорус, Кирилл Касьяник, занял шестое место.