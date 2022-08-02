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Пятиборье. Белорус Илья Полозков занял третье место на заключительном этапе Кубка Леднёва в Москве

02 августа 2022 20:03
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Новости Беларуси. Илья Полозков занял третье место на заключительном этапе Кубка Павла Леднева в Москве в свой день рождения. Ему исполнилось 27 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятиборье. Белорус Илья Полозков занял третье место на заключительном этапе Кубка Леднёва в Москве-1

Белорус финишировал третьим в последней дисциплине – лазер-ране. И в итоге набрал 1 477 баллов. У победителя этапа, самарца Кирилла Мануйло, 1 485 очков. Илья ровно и стабильно в числе лидеров проходил все виды, однако в заключительной дисциплине на втором рубеже из-за проблем сначала с оружием, а потом с мишенью, он надолго задержался на стрельбище. Но все же исправил ситуацию и финишировал третьим, всего на одну секунду опередив россиянина Максима Кузнецова. Еще один белорус, Кирилл Касьяник, занял шестое место.

# Спортивные соревнования # Илья Полозков # Кирилл Мануйло # Максим Кузнецов # Кирилл Касьяник # Фотофакт

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