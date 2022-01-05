Прямой эфир

Теннис. Соболенко завершила борьбу в австралийском турнире, Саснович победила китаянку Ван

05 января 2022 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Недолгим получился путь у Арины Соболенко по представительному теннисному турниру в Аделаиде категории 500. Белоруска завершила борьбу после первого же матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко завершила борьбу в австралийском турнире, Саснович победила китаянку Ван-1

Наша спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, проиграла сотой ракетке планеты Кайе Юван. Соперницы провели на корте полтора часа. Соболенко была не похожа на себя и действовала откровенно блекло. Как итог – 18 двойных ошибок и сразу четыре на тайбрейке первого сета. Финальный счет – 6:7, 1:6.

Теннис. Соболенко завершила борьбу в австралийском турнире, Саснович победила китаянку Ван-4

Виктория Азаренко обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде – подробности здесь.

Продолжает радовать результатами Александра Саснович. Она соревнуется в Мельбурне на турнире категории 250. В матче первого раунда основы была повержена китаянка Ван – 6:4, 6:2. Дальше землячку ждет шведка Ребекка Петерсон.

# Теннис # Арина Соболенко # Кайя Юван # Виктория Азаренко # Паула Бадоса # Александра Саснович # Ребекка Петерсон # Ван Синьюй # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Шарангович попал в COVID-протокол «Нью-Джерси»
05 января 2022 11:28

Егор Шарангович попал в COVID-протокол «Нью-Джерси»

«Шахтёр» уступил «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею
04 января 2022 19:31

«Шахтёр» уступил «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею

«Здесь соревнуются все сильнейшие белорусские лыжники». Как проходит этап Кубка Восточной Европы в Раубичах?
04 января 2022 19:22

«Здесь соревнуются все сильнейшие белорусские лыжники». Как проходит этап Кубка Восточной Европы в Раубичах?