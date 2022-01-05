Теннис. Соболенко завершила борьбу в австралийском турнире, Саснович победила китаянку Ван

Новости Беларуси. Недолгим получился путь у Арины Соболенко по представительному теннисному турниру в Аделаиде категории 500. Белоруска завершила борьбу после первого же матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, проиграла сотой ракетке планеты Кайе Юван. Соперницы провели на корте полтора часа. Соболенко была не похожа на себя и действовала откровенно блекло. Как итог – 18 двойных ошибок и сразу четыре на тайбрейке первого сета. Финальный счет – 6:7, 1:6.