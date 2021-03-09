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Кто поедет на европейский отборочный олимпийский турнир по борьбе? Назван состав мужских сборных Беларуси

09 марта 2021 20:27
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Новости Беларуси. Тренерские штабы мужских сборных Беларуси по вольной и греко-римской борьбе определились с составами на предстоящий европейский отборочный олимпийский турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кто поедет на европейский отборочный олимпийский турнир по борьбе? Назван состав мужских сборных Беларуси -1

В вольной борьбе выступят Владислав Андреев, Нюргун Скрябин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков. В состав команды по греко-римской борьбе вошли Сослан Дауров, Александр Леончик, Виктор Сосуновский, Александр Грабовик и Георгий Чугошвили. Состав у женщин будет объявлен позже.

Европейский квалификационный турнир пройдет с 18 по 21 марта в Будапеште.

В каждой весовой категории будет разыграно по две лицензии на Олимпиаду. В активе белорусской команды по борьбе уже есть два неименных пропуска на игры.

# Борьба # Владислав Андреев # Нюргун Скрябин # Магомедхабиб Кадимагомедов # Али Шабанов # Александр Гуштын # Денис Хроменко # Сослан Дауров # Александр Леончик # Виктор Сосуновский # Александр Грабовик # Георгий Чугошвили # Фотофакт

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