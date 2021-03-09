В Японии старт эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей. А смогут ли приехать иностранцы на сами Игры?

Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей. Церемония запланирована на 25 марта и пройдет в префектуре Фукусима, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Изначально в мероприятиях должны были участвовать около трех тысяч человек. Однако из-за нестабильной ситуации с коронавирусом власти страны решили сократить программу. Кроме того, во время забега, который продлится 121 день, будут усилены профилактические меры.