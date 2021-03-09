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В Японии старт эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей. А смогут ли приехать иностранцы на сами Игры?

09 марта 2021 20:28
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Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей. Церемония запланирована на 25 марта и пройдет в префектуре Фукусима, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Японии старт эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей. А смогут ли приехать иностранцы на сами Игры? -1

Изначально в мероприятиях должны были участвовать около трех тысяч человек. Однако из-за нестабильной ситуации с коронавирусом власти страны решили сократить программу. Кроме того, во время забега, который продлится 121 день, будут усилены профилактические меры.

В Японии старт эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей. А смогут ли приехать иностранцы на сами Игры? -4

Также японские СМИ сообщают, что летние Олимпийские игры в Токио пройдут без присутствия иностранных зрителей. В конце марта правительство Японии и оргкомитет Игр проведут удаленную встречу с Международным олимпийским комитетом, чтобы принять официальное решение по данному вопросу.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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