В Японии старт эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей. А смогут ли приехать иностранцы на сами Игры?

Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей. Церемония запланирована на 25 марта и пройдет в префектуре Фукусима, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей. Церемония запланирована на 25 марта и пройдет в префектуре Фукусима, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Изначально в мероприятиях должны были участвовать около трех тысяч человек. Однако из-за нестабильной ситуации с коронавирусом власти страны решили сократить программу. Кроме того, во время забега, который продлится 121 день, будут усилены профилактические меры.
Также японские СМИ сообщают, что летние Олимпийские игры в Токио пройдут без присутствия иностранных зрителей. В конце марта правительство Японии и оргкомитет Игр проведут удаленную встречу с Международным олимпийским комитетом, чтобы принять официальное решение по данному вопросу.