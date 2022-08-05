Теннис. Соболенко вышла в 1/4 турнира категории 500 в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в американском Сан-Хосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шестая ракетка планеты в трехсетовом поединке была сильнее хозяйки кортов Каролин Долхайд – 5:7, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Соперница, к слову, находится во второй сотне мирового топа.

Еще одна белоруска Кристина Дмитрук завершила выступление на турнире категории 100 в польском Гродзиске-Мазовецком. В четвертьфинальном поединке Дмитрук встречалась с сербкой Наталией Стефанович. Соперница опережала нашу теннисистку почти на 200 позиций мирового топа, что и сказалось на результатах встречи. Белоруска уступила, не навязав борьбу, со счетом 6:0, 6:1.