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Теннис. Соболенко вышла в 1/4 турнира категории 500 в Сан-Хосе

05 августа 2022 15:28
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в американском Сан-Хосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шестая ракетка планеты в трехсетовом поединке была сильнее хозяйки кортов Каролин Долхайд – 5:7, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Соперница, к слову, находится во второй сотне мирового топа.  

Теннис. Соболенко вышла в 1/4 турнира категории 500 в Сан-Хосе-1

В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, занимающей 12-е место в рейтинге WTA.  

Теннис. Соболенко вышла в 1/4 турнира категории 500 в Сан-Хосе-4

Еще одна белоруска Кристина Дмитрук завершила выступление на турнире категории 100 в польском Гродзиске-Мазовецком. В четвертьфинальном поединке Дмитрук встречалась с сербкой Наталией Стефанович. Соперница опережала нашу теннисистку почти на 200 позиций мирового топа, что и сказалось на результатах встречи. Белоруска уступила, не навязав борьбу, со счетом 6:0, 6:1.  

# Теннис # Арина Соболенко # Каролин Долхайд # Дарья Касаткина # Кристина Дмитрук # Наталия Стефанович # Фотофакт

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